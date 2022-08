O LU.CA — Teatro Luís de Camões, em Lisboa, vai dedicar uma parte da nova temporada ao dinheiro, com a estreia de dois espetáculos de teatro, uma exposição e oficinas de literacia financeira para os mais novos, foi esta sexta-feira anunciado.

“O mundo que conhecíamos está a mudar e também a perceção que temos sobre o dinheiro ou a sua representação. Nunca como agora assistimos a uma alteração tão rápida do preço e do valor das coisas, e por consequência do que se pode e do que não se pode comprar ou vender”, afirma a diretora artística do LU.CA, Susana Menezes, na programação revelada esta sexta-feira.

A nova temporada do LU.CA — um teatro municipal que programa sobretudo para crianças e jovens — vai de setembro a dezembro e o ciclo dedicado ao dinheiro está agendado para o mês de novembro.

“Com o ‘Ciclo Dinheiro’ vamos conhecer as histórias que estão dentro das moedas e das notas que andam nos nossos bolsos, perceber como se faz dinheiro, o que é a cripto moeda, ou que afinal as coisas que valem mais têm aparentemente tamanhos muito pequenos”, explicou Susana Menezes.

No âmbito deste ciclo, a companhia mala voadora vai estrear o espetáculo “O papel do dinheiro”, com direção de Jorge Andrade, e João de Brito encenará “O valor das pequenas coisas”, a partir de um texto de David Machado.

Margarida Madeira e Sónia Morgado vão conduzir oficinas de literacia financeira, haverá míni-conferências em coordenação com o serviço educativo do Museu do Dinheiro, está previsto ainda um minimercado lúdico pela Oficina Fritta, e uma exposição do ‘designer’ João Sobral, que pergunta “O que pode ser o dinheiro?”.

A nova temporada do LU.CA vai abrir em setembro com cinema, com escolhas do Festival Play – que programará regularmente até dezembro -, e vai acolher uma reposição do espetáculo, exposição e oficina “Que grande estrondo”, do ilustrador João Fazenda.

No LU.CA está previsto ainda, por exemplo, em outubro o espetáculo de dança “A preguiça ataca?”, de Aldara Bizarro, e em dezembro o espetáculo “O estado do mundo (quando acordas)”, encenado por Miguel Fragata, sobre sustentabilidade e emergência climática.

Toda a programação estará disponível em lucateatroluisdecamoes.pt.