A Ofgem, o regulador para a área do gás e eletricidade no mercado inglês, anunciou o aumento do teto de preços da energia. De acordo com o anúncio feito, os preços da energia vão subir 80%, para uma média de 3.549 libras anuais, com os aumentos previstos para outubro. À atual conversão, este valor ronda os 4.195 euros anuais.

De acordo com a Reuters, este preço médio da conta da energia vai quase triplicar face ao valor médio que as famílias pagavam há um ano, quando rondava as 1.277 libras anuais, cerca de 1.508 euros. É estimado que 24 milhões de famílias inglesas vão enfrentar esta subida de preços da energia.

O responsável por este regulador culpou a Rússia pelo aumento significativo dos preços da energia no início do outono, sublinhando que é uma “crise” que precisa de ser abordada de forma urgente pelo governo. Jonathan Brearley, CEO da Ofgem, vincou que, independentemente de ser Liz Truss ou Rishi Sunak a assumir o cargo de primeiro-ministro, é importante agir de forma imediata nesta questão.

“É claro que o novo primeiro-ministro vai precisar de agir para enfrentar o impacto da subida de preços que vão surgir em outubro e no próximo ano”, disse Brearley, citado pela Reuters.

As reações ao aumento significativo dos preços da energia estão a multiplicar-se. A campanha de Liz Truss, candidata à sucessão de Boris Johnson, transmitiu que vai “garantir que as pessoas têm o apoio necessário” para suportar o aumento de preços ao longo dos próximos meses, caso seja eleita.

Em comunicado, a porta-voz de campanha de Liz Truss refere que o “anúncio de hoje vai causar graves preocupações” no país, deixando as “famílias preocupadas sobre como vão pagar as contas”. “Enquanto primeira-ministra, Liz vai garantir que as pessoas vão ter o apoio que precisam para enfrentar estes tempos difíceis”. No mesmo comunicado, é prometida “ação imediata” caso seja primeira-ministra.

Através do Twitter, Keir Starmer, líder dos trabalhistas, também reagiu ao anúncio da Ofgem. Starmer classificou o aumento como “devastador” para as famílias do país e uma “dor real para muitos lares”.

Today, Ofgem have announced an energy price cap rise that almost triples bills since last winter.

This rise will be devastating to people across the country.

Labour has a fully costed plan to freeze energy bills, meaning people won’t pay a penny more this winter. pic.twitter.com/Z6zfAuEBWt

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 26, 2022