A queima de gás é comum, normalmente por questões de segurança, mas nunca a esta escala e de uma forma ininterrupta. Os especialistas deixam algumas hipóteses:

não querer fechar a central de produção de gás natural liquefeito, porque a reativação é mais dispendiosa e tecnicamente mais difícil;

existirem desafios técnicos, não resolvidos, relacionados com a enorme quantidade de gás que passa pelo gasoduto;

haver dificuldade na gestão e transformação do gás, tornando a queima a forma mais segura de resolver o problema;

resultar dos embargos comerciais impostos pela União Europeia que podem não permitir à Rússia receber os materiais necessários para repor peças ou melhorar equipamentos.

As consequências, por outro lado, são bastantes mais claras, não só em termos económicos — com a Rússia a mostrar que pode baixar os preços se assim o desejar —, mas também em termos ambientais.