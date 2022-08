A Ucrânia respondeu à notícia de que o Presidente russo vai aumentar o número de efetivos militares do país, numa altura em que a guerra atingiu o marco dos seis meses.

“A Rússia planeia aumentar o número de funcionários das Forças Armadas para mais de dois milhões. Para implementar o decreto do presidente, o Ministério da Defesa russa tem agora de adquirir dois milhões de sacos para cadáveres”, pode ler-se numa publicação do Ministério da Defesa ucraniano no Twitter.

They haven't even started yet…

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022