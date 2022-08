Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia anunciou que o país já exportou um milhão de toneladas de cereais através do Mar Negro desde 24 de fevereiro. As exportações foram interrompidas com o início da invasão russa, mas foram retomadas com a “Iniciativa de cereais do Mar Negro”, que está a funcionar há quase um mês.

“Isto significa na prática que os cereais ucranianos e o facto de que a rota de fornecimento ucraniana para o mercado mundial de alimentos ter funcionado, torna possível prevenir caos no mercado, reduzir a severidade da crise alimentar e evitar uma escassez catastrófica”, disse Zelensky no discurso habitual.

Para o chefe de Estado, a Ucrânia está e vai continuar entre os países a “garantir a segurança alimentar global”.

No balanço de quase um mês de atividade, Zelensky refere que já saíram dos portos ucranianos 44 navios com alimentos enviados para 15 países e há 70 candidaturas para a chegada de embarcações para carregamentos. O objetivo, adianta, é atingir o volume de três milhões de toneladas exportadas por mar todos os meses, algo “extremamente importante para a África, Ásia e Europa”.

A Ucrânia e a Rússia assinaram em julho acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais retidos nos portos do Mar Negro. Os portos ucranianos de Odessa, Chornomorsk e Pivdenny retomaram, entretanto, o seu trabalho.

O acordo implicou a realização de uma inspeção dos navios que transportam os cereais, para garantir que não levam armas para a Ucrânia, inspeções que são realizadas tanto à saída como à chegada dos navios nos portos de Istambul. Ao mesmo tempo, foi inaugurado na cidade turca o Centro de Coordenação Conjunta, que está responsável pelo controlo das exportações dos cereais ucranianos através do mar Negro.