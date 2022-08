Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de anos a trabalhar no mercado de investimento, Amor Towles conseguiu dedicar-se à literatura. O sucesso do seu primeiro romance, As Regras da Cortesia (Dom Quixote), de 2011, provou que podia finalmente seguir o caminho que sempre desejou, o da escrita. Lincoln Highway é o terceiro romance. O americano não se acomodou, não procurou cimentar uma fórmula, antes tentou alterar completo as regras que tinha seguido antes.

Depois de Um Gentleman em Moscovo (Dom Quixote), uma história desenrolada ao longo de décadas com um hotel como cenário, Towles mudou a sua atenção narrativa para os Estados Unidos para acompanhar um grupo de jovens que entra na idade adulta, numa aventura ao longo de dez dias. O desafio a que se propôs com este livro foi o de criar este universo a partir do olhar e do pensamento das diferentes personagens. Quando lemos Lincoln Highway, consegue distinguir cada uma destas figuras, conseguimos acompanhá-las e sentir um país em mudança.

A história acontece em 1954, mas tudo no livro comunica mais sobre um tempo que está para vir – a década seguinte, o futuro das personagens – do que o tempo em que tudo acontece. É um exercício que se começa a experienciar logo nas primeiras páginas e que acaba por ser uma viagem dentro da viagem. Não há GPS em Lincoln Highway, mas sabemos para onde os ventos de mudança vão. Falámos com o autor via Zoom.

▲ A capa da edição portuguesa de "Lincoln Highway", de Amor Towles, pela Dom Quixote

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.