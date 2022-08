Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O fim das férias nem sempre apanha os veraneantes com a melhor disposição. Não só o arrumar as tralhas é sempre uma operação exigente, tal como é delicado, para quem tem barco rebocável, retirar a embarcação da água e colocá-la em cima do atrelado. E esta até é uma operação que se pode realizar num curto espaço de tempo, idealmente numa rampa em cimento, asfalto ou pedra rugosa, que não coloque grandes problemas de tracção e obrigue a veículos 4×4 e com pneus especiais para realizar a manobra com segurança.

Este condutor decidiu retirar o barco da água em Santa Sola, um destino turístico na Costa Blanca, a sul de Valência. E aqui incorreu na primeira infracção, pois a embarcação aproximou-se de uma praia sem canal de acesso a barcos, o que é ilegal. Como se esta primeira infracção (a cargo da polícia marítima local) não bastasse, o condutor decidiu levar o reboque até à linha de água, continuando a avançar mar dentro até ter altura para colocar o atrelado sob o casco. E foi aqui que mereceu a segunda infracção (agora a cargo das autoridades que vigiam as praias), uma vez que não é permitido circular com veículos deste tipo em praias de acesso público, como acontecia naquela.

Já que estava em manifesta maré de azar, a opção de levar uma berlina de dimensões generosas, o que significa com algum peso, equipada apenas com tracção a um eixo (o traseiro) e montando pneus de estrada, com zero tracção sobre areia, revelou-se desastrosa. Por ser a descer, o Mercedes Classe E conseguiu chegar à água, mas sair dali, para mais a puxar o reboque, era uma missão impossível. A menos que o condutor estivesse ao volante de um SUV da marca, em vez de uma berlina.

Para tornar pior uma situação já de si muito delicada, sob o ponto de vista legal, a polícia de Santa Pola apareceu a meio da manobra. E os agentes não só aproveitaram para tirar uma foto ao carro ainda com o reboque atrelado, mas sem barco, com a água já a entrar sob as portas, como tiveram a gentileza de a publicar nas redes sociais. O objectivo, ao que tudo indica, era vexar um pouco mais aquele condutor e dar uma lição a todos os restantes.

A odisseia terminou com uma multa de 751€, que supomos ser referente às duas primeiras infracções. Resta apenas enfrentar os custos de pagar a um tractor ou a um reboque da polícia para retirar dali o carro e o atrelado, para depois, uma vez já em casa, resolver os danos causados pela água salgada que entrou para o veículo. Barato não vai ficar e o barco, possivelmente, continua na água…