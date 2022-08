Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cantora Gülşen Çolakoğlu foi detida esta quinta-feira por ter feito uma piada sobre o ensino nas escolas religiosas da Turquia. As autoridades acusam a cantora de 46 anos de ter “incitado o ódio e a inimizade”.

O caso remonta a abril, quando, durante um concerto em Istambul, Gülşen brincou ao dizer que a “perversão” de um dos seus músicos vinha do facto de ter estudado numa escola religiosa.

As acusações são antigas, mas as imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais e só recentemente ficaram virais, noticia a BBC. A cantora turca foi detida, em sua casa, e posteriormente levada a um tribunal de Istambul. Por decisão do juiz, vai aguardar julgamento na prisão feminina de Bakirköi — com o pedido para ser libertada sob custódia a ter-lhe sido negado.

Também nas redes sociais, Gülşen pediu desculpa a todos os que se sentiram ofendidos pela piada, mas disse que estava a “defender a liberdade de expressão” com a “brincadeira entre colegas”. A cantora disse ainda que o seu comentário foi aproveitado por aqueles que querem aprofundar a polarização na Turquia, escreve o The Guardian.

A detenção de Gülşen Çolakoğlu gerou indignação e a oposição do governo turco disse que se trata de um esforço do Presidente turco, Erdoğan, para consolidar apoio na sua base religiosa e conservadora — antes das eleições do país, que se realizam em 10 meses.

Anteriormente, a cantora já tinha sido alvo de críticas por parte de elementos conservadores da sociedade da Turquia devido às roupas que utiliza nos concertos e devido à defensa dos direitos LGBTQIA+.