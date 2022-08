Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter recusado reconhecer os resultados eleitorais em Angola, assegurando que há discrepâncias “brutais” entre os dados oficiais e aqueles a que teve acesso nas assembleias de voto, resta à UNITA fazer uma reclamação e apresentar provas do que alega. É esta a posição do presidente do PS, Carlos César, que esteve em Angola na qualidade de observador internacional destas eleições (o Observador tentou contactar outros dois — José Luís Arnaut e Paulo Portas –, mas sem sucesso).

Questionado sobre as garantias da UNITA de que os resultados não serão válidos e o pedido do partido para que uma comissão internacional independente analise o caso, César defende que “deve a UNITA apresentar uma reclamação com as provas de actas que anunciou ter para uma primeira confrontação e verificação de eventuais divergências documentais na CNE, na qual está representada”.

