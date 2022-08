Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“As pessoas vêem esta guerra no Instagram, nas redes sociais. Quando se fartam, fazem scroll”, dizia o Presidente ucraniano no final de abril. Tinham passado 65 dias desde que as forças russas entraram em território ucraniano. Agora, os seis meses de guerra – que se traduzem em 184 dias – estão a levar o Presidente ucraniano a continuar a procurar formas alternativas para mobilizar apoio e chamar atenção para a situação no país. E, por isso, Volodymyr Zelensky falou esta sexta-feira com o apresentador de televisão e comediante norte-americano Jimmy Fallon.

O que pode fazer pela Ucrânia o apresentador do Tonight Show? Esse foi o tema da videochamada entre os dois, na qual discutiram opções de cooperação para chamar a atenção do mundo para a guerra na Ucrânia. “Não podemos habituar-nos a uma guerra na Europa no século XXI. Este tema precisa de ser continuamente trazido para a topo e os famosos podem ajudar-nos com isso”, escreveu Zelensky no Telegram após a conversa com Fallon.

O líder ucraniano, ele próprio com um passado na comédia, reconhece a importância do humor, mesmo nos tempos mais difíceis.”Agora estamos a enfrentar um período muito sombrio. E parece, hoje em dia, que não é tempo para piadas. No entanto, é o humor que às vezes dá força adicional para seguir em frente“, disse ainda citado pela Presidência.

Durante a conversa, Zelensky notou a criatividade do comediante – antes da guerra assistia, por vezes, ao seu programa – e deixou já o convite: “Estaremos felizes em vê-lo em território ucraniano”.

No Twitter, Fallon também partilhou as notícias da conversa com Zelensky. “Quero que o povo da Ucrânia saiba que nós os vemos e os ouvimos e estamos aqui para ajudar. Encorajo todos a manter-se envolvidos e a continuar a apoiar os cidadãos da Ucrânia em qualquer maneira que possam”, escreveu numa publicação do Twitter.

Não é a primeira vez que Zelensky recorre a celebridades para chamar a atenção para a situação na Ucrânia. No final de julho esteve à conversa com Demna Gvasalia, designer e diretor criativo da Balenciaga. Da cooperação foi lançada uma camisola cujos lucros revertem 100% para o United24, uma iniciativa do Presidente para receber doações para a Ucrânia.

O apoio dos famosos também se faz sentir com as visitas até à Ucrânia, que Zelensky descreve como “extremamente valiosas”. Ben Stiller, Angelina Jolie e Sean Penn foram alguns dos famosos que se reuniram com o chefe de Estado ucraniano em Kiev. “Graças a isto, o mundo vai poder ouvir, conhecer e entender ainda mais a verdade sobre o que está acontecer no nosso país”, disse após receber a atriz Jessica Chastain.

Mas nem todas as estratégias atraem o mesmo nível de atenção e algumas saem ao lado. Foi o caso das fotografias divulgadas do Presidente e da primeira-dama para a edição de outubro da Vogue. O nível de produção da sessão fotográfica gerou uma onda de críticas com muitos a considerar a aparição do casal “vergonhosa”.

Na altura Olena Zelenska chegou-se à frente para responder às críticas, afirmando, em entrevista à BBC, estar a usar todas as oportunidades para falar sobre a Ucrânia. “Isto foi uma oportunidade gigante. Milhões leem a Vogue e falar diretamente para eles é o meu dever”, sublinhou.