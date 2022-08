Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma escolha “saloia” que não passaria, na verdade, do resultado de uma “imposição dos grandes interesses financeiros” e que assim poria a “soberania nacional à venda”. É assim que o ex-ministro e histórico do PS João Cravinho reage à ideia de construir o novo aeroporto em Alcochete, arrasando a hipótese e o processo de décadas que continua a arrastar-se, sem fim à vista.

Em entrevista ao Público, Cravinho, que se especializou nos temas relativos ao combate à corrupção e que defendeu para o aeroporto a localização da Ota, não deixa pedra sobre pedra quando questionado sobre a hipótese de construir o aeroporto em Alcochete, garantindo que fazê-lo na margem sul do Tejo é “escolha mais saloia que pode passar pela cabeça de quem tenha uma noção do possível papel de Portugal na União Europeia”.

Mas Cravinho vai mais longe: defendendo que essa hipótese não garante um “modelo territorial futuro” desejável para Portugal nem uma coesão reforçada para o país, garante que a localização na margem sul é “uma imposição dos grandes interesses financeiros investidos na rede imobiliária do Sul”, de forma a fazerem “dinheiro em pouco tempo”.

As críticas do ex-ministro estendem-se ainda à forma como foi feita a privatização da ANA e ao poder que terá na decisão relativa à localização do novo aeroporto, o que deveria ter levado o PS a revisitar o contrato de concessão. Não o tendo feito, o resultado foi “um desbarato de soberania aeroportuária”, critica, dirigindo assim os ataques ao seio do próprio partido.