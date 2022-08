Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os agricultores espanhóis estão a trocar as culturas mais tradicionais por opções mais resistentes à seca que se faz sentir no país vizinho – e também mais lucrativas face a opções como a uva ou a azeitona.

O pistácio, que até já é descrito como “ouro verde”, tem sido uma das opções, conta o jornal britânico Guardian. A diferença pelo valor recebido em troca de cada quilo terá pesado nas opções dos agricultores. Enquanto um quilo de azeitona poderá render aos agricultores entre 65 a 85 cêntimos, um quilo de pistácio varia entre 6 a 8 euros.

“Antes cultivava cereais, azeitona e vinha, mas abandonei tudo para cultivar pistácio”, diz Gustavo Adolfo Gálvez, um agricultor com uma plantação em Castilla-La Mancha, no centro de Espanha. “São mais lucrativos e baratos de produzir”, cita o Guardian.

De acordo com o jornal, em 1986 o governo regional de Castilla-La Mancha terá desenvolvido um projeto para investigar culturas alternativas. “Assim que passámos da teoria à prática, retirámos praticamente todas as opções exceto o pistácio”, partilha José Francisco Couceiro López, do instituto para investigação e desenvolvimento agrícola da região.

No ano passado, foram produzidas em Espanha 2.800 toneladas de pistácio a partir de 70 mil hectares. A maioria desta produção foi cultivada em La Mancha.

Espanha assume-se, assim, como um novo concorrente no mercado global da produção de pistácio. Neste momento, 90% da produção mundial deste fruto seco tem origem na Califórnia (Estados Unidos), no Irão e na Turquia.

E, embora os pistácios consigam ser mais resistentes durante situações de seca, precisam de grandes quantidades de água na fase de formação do fruto. Na Califórnia, por exemplo a seca extrema e as restrições ao uso de água já estarão a ameaçar a produção deste ano.