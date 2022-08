Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era, naturalmente, o grande protagonista da ida da Roma a Turim para defrontar a Juventus. Semanas depois de deixar os bianconeri ao fim de sete temporadas, Paulo Dybala regressava ao Allianz Stadium mas na qualidade de adversário e a vestir a camisola giallorossi. Ainda assim, e mesmo adivinhando um jogo de emoções fortes para o avançado argentino, José Mourinho garantia não ter qualquer conselho para o reforço de verão.

“Para o Dybala, nenhum conselho. Para alguns jogadores é difícil voltar para casa, para outros não é sequer um problema. Vai depender da personalidade dele. Ele tem cara de criança mas não é. Espero um jogo normal da parte dele, talvez com um pouco mais de emoção antes ou depois. Ele está bem, do ponto de vista físico, e estou feliz com o trabalho dele”, explicou o treinador português na antevisão da partida, numa semana em que a Roma voltou a ser associada à contratação de um médio, que poderá ser Saúl devido à lesão de Wijnaldum, e também de um avançado, que poderá ser Belotti, internacional italiano que está livre depois de terminar contrato com o Torino.

