Ganhou sete Grand Slams ao longo da carreira, foi número 1 do mundo, também sabe o que é vencer no US Open quando vingou a final perdida em quatro sets frente a Ivan Lendl no ano de 1987 para bater o checo em cinco sets em 1988. Mats Wilander jogou num dos períodos áureos do ténis que misturava na década de 80 nomes consagrados como Yannick Noah, John McEnroe ou Jimmy Connors com novos talentos que iam começando a aparecer como Boris Becker. Hoje, é uma enciclopédia de conhecimento sobre o jogo, não só numa perspetiva de quem anda agora nos courts mas também daquilo que cada jogador faz e sente em cada momento da partida ou da época. E foi nessa condição que o comentador do Eurosport lançou o último Major da temporada, passando ao lado das razões que levaram à ausência de Djokovic.

“Se isso interfere na discussão sobre quem é o G.O.A.T. [Greatest of All Time, melhor de todos os tempos] do ténis? Essa discussão morreu com a situação do Novak [Djokovic]. Nunca entrei bem nesse debate e nessa necessidade de separar os três porque no final, daqui a 20 anos, aquilo que vamos dizer é ‘Entre 2003 e 2025 tivemos os três melhores jogadores de sempre a jogarem ao mesmo tempo e a ganharem uns 65 ou 70 Grand Slams em conjunto’. Podemos dizer que o Roger [Federer] foi o melhor, pela forma de jogar e pela consistência em diferentes superfícies. Podemos dizer que o Rafa [Nadal] foi o melhor porque ganhou mais Majors. Podemos dizer que o foi o melhor porque tem melhor recorde contra os outros dois. No final de tudo, já não era propriamente algo para grande debate”, começou por dizer o antigo jogador sueco numa entrevista a alguns meios europeus, entre os quais o Observador de Portugal.

“Com os problemas do Novak e com a situação que o mundo atravessa, não vou decidir quem ficará como o melhor de sempre. Não se pode falar em números apenas sobre esses três. O Rod Laver também faz parte da conversa, não se pode esquecer que ele não foi autorizado a jogar como profissional. Esta questão da vacinação está a matar o debate. Por isso, não devemos falar sobre isso. Não irei dizer a ninguém que achava que o Novak ou o Roger ou Rafa eram melhores do que outros”, acrescentou Wilander, que de seguida explicou também o que muda no US Open em relação aos outros Grand Slams para ter quatro vencedores nos últimos quatro anos (Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev) ao contrário dos outros Majors.

“Jogar o US Open é algo excitante mas, quando vivia na Europa, havia alturas em que pensava ‘Ok, é um grande torneio, é um Grand Slam mas se perder apanho o avião no dia a seguir e volto para casa. Acontece com os europeus, acontece com os australianos. Ao mesmo tempo, por ser o último Grand Slam da época, é mais complicado em termos mentais. No plano físico, a terra batida é difícil, depois há Roland Garros, a seguir muda-se para a relva que é muito mais exigente do que se pensa, há Wimbledon, voltam para o piso duro nos EUA durante quatro ou seis semanas e quando se chega ao US Open é a parte final da época. Há uma parte mental que faz a diferença, há também uma vertente física que pesa”, explicou.

“Não sei como o Rafa consegue, admiro-o muito também por isso”

Esta edição tem ainda uma outra particularidade paralela e que diz respeito às cinco hipóteses para chegar a número 1 do ranking ATP entre Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz e até Casper Ruud. O leque é aberto e leva a uma longa conversa sobre vários elementos do grupo, com prós e contras para todos entre a capacidade do grego, a parte física de Nadal ou a regularidade do mais novo do lote. Ainda assim, a qualidade e competitividade do torneio está garantida no masculino.

“Acho que o Carlos Alcaraz chegará a número 1 um dia, acho que o Stefanos Tsitsipas também tem uma boa oportunidade de ir lá um dia, acho que o Rafa Nadal adoraria lá voltar outra vez um dia. Agora, acho que devemos tirar agora o Rafa da discussão porque ninguém sabe como estará o corpo dele. Assim, entre o Stefanos, o Carlos e o Medvedev, é uma escolha difícil. O Medvedev está lá há algum tempo, isso pode ajudar mas também tem os pontos para defender pela vitória no último US Open. Diria que o Stefanos tem mais probabilidades porque dá tudo, sabe que pode ganhar em qualquer torneio de qualquer superfície, sabe que pode ganhar a qualquer um. O Carlos não sabemos se será ou não consistente até ao final do ano porque teve uma grande época na terra batida e agora não tem estado tão bem”, analisou.

“Sobre o Rafa, não consigo achar nem dizer mais nada porque quando está saudável é o melhor do mundo ou o número dois mas não se sabe como é o dia a dia. Não consigo perceber como é que o Rafa consegue treinar ou jogar todos os dias sem saber como é o próximo dia. Não sei como consegue mudar o chip. Ele já fez aquilo que mais ninguém conseguiu fazer antes, que é acordar de manhã, não saber se consegue estar apto para treinar ou se vai para casa no dia a seguir. Não sei como um jogador consegue isso, admiro-o também por isso, assim como por ter ganho 14 vezes Roland Garros. O facto de continuar com a mesma predisposição para fazer o que faz, com a idade, com as lesões, é tudo incrível”, frisou.

“Sobre o Carlos [Alcaraz], acho que deveríamos abrandar um pouco pela forma de jogar dele. Quando nós vemos um jogo dele, tem todas as armas, todas as pancadas, sente, é rápido, é inacreditável. Mas se depois virmos o final do jogo em Cincinnati com o Cameron Norrie, fez escolhas táticas que me deixam um pouco preocupado. Talvez esteja a tomar demasiados riscos de vez em quando. Conseguiu resultados incríveis, tem uma paixão inacreditável pelo jogo mas ainda estou à espera que faça escolhas táticas que lhe permitam ganhar uns dez ou 15 Grand Slams. Se fosse treinador dele diria para continuar porque vai lá chegar mas também para perceber porque perde, o que fez nos pontos importantes”, acrescentou, não colocando o australiano Nick Kyrgios no lote de potenciais vencedores agora mas apenas no futuro.

“Não houve ninguém tantas vezes favorita. Essa é a grande marca de Serena”

No quadro feminino, mais uma luta completamente aberta – ou não tivessem existido sete vencedoras diferentes nas últimas oito edições do US Open, entre Serena Williams, Flavia Pennetta, Angelique Kerber, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Bianca Andreescu e Emma Raducanu. E com outra nota a confirmar essa incerteza, com três campeãs distintas nos primeiros Grand Slams da época entre Ashleigh Barty (Open da Austrália), Iga Swiatek (Roland Garros) e Elena Rybakina (Wimbledon). No entanto, existiam, por razões diferentes, três nomes em particular destaque: Serena Williams em final de carreira, Raducanu pela capacidade ou não de revalidar o título de 2021 e Iga Swiatek, em quebra após 37 vitórias consecutivas.

“A grande marca que vai ficar da Serena é que quando a vemos nos torneios, quando ela surge no sorteio, olhamos para ela logo como favorita. Não houve ninguém que fosse considerada favorita em tantas provas como ela também porque ela conseguiu viver com essas expetativas. É a grande marca. Eu até este ano achei que poderia ser uma das favoritas em Wimbledon. Quando se compra um bilhete para ver um jogo da Serena, sabemos que vai dar tudo, que vamos ver o melhor que tem para dar em todas as suas vertentes. Se estou surpreendido por não ter ganho mais nenhum Grand Slam depois de ter sido mãe? Bem, chegou a três finais… Fico surpreendido por não ter ganho uma dessas finais mas ao mesmo tempo chegou lá, três vezes, e ainda continua a tentar, a viajar com a filha e com o marido a dar tudo”, reconheceu.

“A Emma Raducanu faz com que tenhamos de estar preparados para mais uma série como a do ano passado porque quando joga bem, tem consistência no seu jogo. É incrível, mentalmente está sempre lá, em todos os pontos. A questão aqui é que, como ela ganhou, muitas outras jogadoras acreditam que também podem ganhar. Há cinco ou dez jogadoras que acreditam que também podem ganhar como ela. A Iga Swiatek é o exemplo comum de como os jogadores mais jovens lidam com o sucesso: adoram todos os minutos de treino e de jogo, um jogo ou um torneio correm mal e as coisas mudam. Não acha que esteja a jogar pior, talvez tenha perdido um pouco da alegria no jogo.A questão é quanto tempo vai estar assim. Para mim, o caso dela é de primeira ronda, posso dar uma resposta melhor sobre até onde pode chegar no US Open depois de ver o primeiro jogo pela alegria que demonstrar”, concluiu.