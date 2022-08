Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Tô cansada dessa coisa de brigar, só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito e educação. Ela sim e eles não.” A primeira linha do hino da candidata à presidência brasileira Simone Tebet traduz o clima de crispação política que o Brasil tem vivido nos últimos anos. A aspirante ao Planalto quer trazer “paz” social ao país e compromete-se a concretizar o que diz ser o desejo de “mudança” da sociedade brasileira. “Para mudança de verdade, Simone sim”, continua a canção.

Entrevistada esta sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal) no “Jornal Nacional” na TV Globo, Simone Tebet terá oportunidade para divulgar o seu programa político e demonstrar que pode ser alternativa num cenário polarizado — entre o recandidato Jair Bolsonaro e o ex-Presidente Lula da Silva. As sondagens mostram, no entanto, que a candidata não deverá ir além dos 4% das intenções de voto — sendo superada inclusive por Ciro Gomes (7%), que se apresenta como um candidato da terceira via.

A política esteve sempre na vida de Simone Tebet, não fosse a candidata filha do ex-Presidente do senado brasileiro e ex-ministro, Ramez Tebet. “Desde criança, a política fez parte da sua vida. Acompanhou de perto a carreira do pai”, lê-se na biografia publicada no site da sua candidatura. Nascida em 1970 na cidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, a aspirante ao Planalto foi admitida numa das universidades mais reputadas do Brasil — a Universidade Federal do Rio de Janeiro — com apenas 16 anos. Estudou direito e, aos 21 anos, já era professora universitária.

Entrou na política em 2002, aos 31 anos, e foi eleita deputada estadual. Dois anos depois, torna-se a primeira mulher a exercer o cargo de autarca de Três Lagoas, a cidade onde nasceu. É reeleita, em 2008, com uma expressiva maioria de 76%. Aventurando-se em voos mais altos, Simone Tebet torna-se vice-governadora do estado do Mato Grosso do Sul em 2010 e, quatro anos mais tarde, consegue ser eleita para o Senado.

Um dos episódios mais marcantes na carreira de Simone Tebet aconteceu no ano passado, quando a senadora fez parte da comissão parlamentar de inquérito que tinha a função de avaliar a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Numa troca de acusações sobre a compra de vacinas contra a doença, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, chamou “descontrolada” à agora candidata à presidência, um episódio que gerou controvérsia e que obrigou o governante a pedir desculpa à senadora.

Em 2022, chega aquele que é o maior desafio da sua carreira. Ligada ao histórico Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Simone Tebet tenta agora chegar ao Planalto. Apostando no voto feminino — é uma das poucas mulheres na corrida à presidência — e também no dos empresários da agropecuária (que, aliás, são dos principais financiadores da sua campanha), a candidata espera surpreender no dia 2 de outubro, apesar de uma sondagem recente apurar que sete em cada dez brasileiros não a conhece.

As eleições presidenciais brasileiras deste ano estão agendadas para o dia 2 de outubro. À semelhança do sistema eleitoral português, no caso de nenhum dos candidatos conseguir obter mais de 50% dos votos, haverá lugar a uma segunda volta entre os dois mais votados no dia 30 de outubro.

A TV Globo tem entrevistado os principais candidatos à presidência brasileira. Na segunda-feira, Jair Bolsonaro foi o primeiro a sentar-se nos estúdios da televisão com mais audiências no Brasil, na terça-feira foi a vez de Ciro Gomes e, na quinta-feira, o entrevistado foi Lula da Silva.