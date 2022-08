O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realizou esta madrugada uma Operação Especial de Prevenção Criminal, no âmbito de vários registos de roubo cometidos com recurso a armas proibidas, na zona do Cais do Sodré.

Na operação, que decorreu entre as 00:00 e as 06:00 de hoje, sob a coordenação da 1.ª Divisão Policial, foi detido um cidadão pelo crime de resistência e coação sobre funcionário e dois cidadãos por posse de produto estupefaciente, informa uma nota de imprensa do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

A PSP adianta ainda que procedeu à abordagem e identificação de cerca de 120 pessoas, “havendo a relevar a apreensão de um x-ato, um aerossol de defesa (gás pimenta) e a apreensão de diverso produto estupefaciente por ilícito contraordenacional”.

Foi também identificado “um suspeito da prática de três crimes de furto por carteirista, não tendo, no entanto, os visados procedido à apresentação da respetiva queixa para início de procedimento criminal”, lê-se ainda no comunicado.

Complementarmente, foram realizadas ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais, com a cooperação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Autoridade Tributária (AT).

Destas ações resultaram a elaboração de um auto por falta de higiene, quatro por não emissão de fatura e um por emissão irregular de fatura.

Esta operação contou com o empenho de cerca de 100 polícias das diversas valências da PSP, designadamente, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Investigação Criminal, Núcleo de Segurança Privada do Cometlis, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), Unidade Especial de Polícia, através de equipas do Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico.

O Cometlis explica que se tem registado a prática de ilícitos criminais, incluindo o roubo, cometidos com recurso a armas proibidas, na zona do Cais do Sodré e área envolvente, no período compreendido entre as 01:00 e as 05:00, essencialmente ao fim de semana, pelo que a PSP tem efetuado frequentemente ações de patrulhamento direcionadas para a prevenção da ocorrência deste tipo de crimes e para uma adequada capacidade de resposta, quando ocorrem.

Neste contexto, a PSP já deteve, em flagrante delito, cerca de 40 suspeitos da prática do crime de roubo, desde o início do ano.

Com estas ações, a PSP espera conseguir reforçar os índices de segurança dos cidadãos, em geral, e nos utentes dos espaços de diversão noturna do centro de Lisboa, em particular.