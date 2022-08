Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A tensão entre Estados Unidos e China, desta vez a propósito de Taiwan, continua a aumentar. Depois de, este mês, a presidente da câmara dos representantes norte-americana ter visitado a ilha — uma visita interpretada pela China como uma provocação, a que se seguiu uma série de constantes manobras militares chinesas — dois navios de guerra norte-americanos entraram agora no estreito de Taiwan.

Os Estados Unidos garantem que a movimentação não tem qualquer significado em especial, mas o sinal está dado. Em comunicado pela imprensa internacional, a marinha norte-americana explicou, este domingo, que os dois cruzadores de mísseis estão a viajar por “águas em que a liberdade de navegação e voo em alto mar se aplicam de acordo com a lei internacional”.

Os dois navios de guerra, lê-se no comunicado, estão a passar por um trecho do estreito que fica “além das águas de qualquer estado costeiro”. Mesmo assim, a ideia, assumem os Estados Unidos, é provar “o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto. As Forças Armadas dos Estados Unidos voam, navegam, e trabalham em qualquer lado onde a lei internacional permita”.

Até ver, segundo a marinha norte-americana, não houve qualquer “interferência” de forças militares estrangeiras nesta travessia de cerca de 180 quilómetros que, de acordo com a Reuters, costuma demorar oito a doze horas a completar e separa a ilha de Taiwan, que reclama a sua soberania, do território da China continental.

Mas as Forças Armadas chinesas deixaram claro que estão a “monitorizar” os dois navios em estado de alerta alto, como cita a CNN internacional, e prontas para “enfrentar qualquer provocação”, uma vez que continua a considerar o estreito parte das suas águas — os Estados Unidos discordam e argumentam que a maior parte do percurso é feito em águas internacionais.

Em julho, a China já tinha reagido com irritação à viagem de um outro cruzador anti míssil dos Estados Unidos, com um representante da marinha chinesa, Shi Yi, a dizer então que as “provocações frequentes” dos norte-americanas “são a prova final de que os Estados Unidos são o destruidor de paz e estabilidade no estreito de Taiwan e o criador de riscos de segurança no estreito de Taiwan”.

Entretanto, a tensão só tem vindo a crescer. Já depois da visita de Pelosi — que deixou garantias sobre o “compromisso inabalável” dos Estados Unidos com o povo de Taiwan — as manobras militares da China aumentaram de forma galopante, envolvendo o disparo de mísseis para a água, exercícios com caças e com navios de guerra.

Ainda no sábado, o ministério da Defesa de Taiwan indicava que pelo menos 21 aviões e cinco navios chineses estariam a fazer exercícios militares no estreito. De resto, desde a visita da responsável norte-americana que se têm registado manobras quase diárias da China, violando a linha não oficial (mas normalmente respeitada) que separa as águas de Taiwan e do continente chinês.

Este mês, Pelosi não foi a única política norte-americana a visitar a ilha — o governador do Indiana e a senadora Marsha Blackburn fizeram o mesmo nas últimas semanas, o que tem irritado Pequim, por não reconhecer autonomia a Taiwan e considerar que estas visitas representam interferências nos seus assuntos externos.

No contexto desta escalada de tensão, já foi noticiado que Taiwan estará a fazer planos para subir em 14% os seus gastos em Defesa no próximo ano. O montante total deverá assim rondar os 13 mil milhões de euros.