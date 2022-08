Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A subida a Colláu Fancuaya, com subidas de cerca de 19% de elevação, confirmou o australiano Jay Vine como a grande revelação da Vuelta e deu a Remco Evenepoel uma liderança ainda mais acentuada na classificação geral da prova espanhola. Tudo num dia em que João Almeida, por ter alcançado um positivo 12.º lugar na etapa de alta montanha, garantiu um salto de dois degraus até à 8.ª posição, cimentando o próprio nome no top 10.

“A dada altura, no rádio, disseram-me que estava com 14 outros ciclistas, mas eram só quatro ou cinco. Por isso, nem sabia bem qual era a situação. No último quilómetro, vi que era o Primož [Roglic], o Enric [Mas] e o Carlos [Rodríguez]. No final da etapa, olhei para os resultados e vi que só o Enric e o Primož é que estavam perto na linha da meta, por isso, foi um dia perfeito. Tinha estabelecido que o objetivo era não perder tempo. Acho que consegui ganhar tempo a toda a gente menos aos dois mais importantes, o Primož e o Enric”, disse Evenepoel este sábado, tendo terminado no quinto lugar na etapa e ficado com 28 segundos de vantagem em relação ao espanhol da Movistar, que é segundo na classificação geral.

Este domingo, a nona etapa da Vuelta levava o pelotão desde Villaviciosa até Les Praeres, no norte de Espanha, ao longo de 171,4 quilómetros que culminavam com um prémio de montanha de primeira categoria, sendo que o percurso incluía mais quatro contagens — outra de primeira categoria, uma de segunda e duas de terceira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dois anos e meio depois, porém, a Covid-19 continua a afetar a alta roda do ciclismo. Este domingo, a Jumbo-Visma anunciou que Sepp Kuss abandonou a Vuelta depois de ter febre, o que significava que Roglic ficava sem o seu principal escudeiro na demanda para recuperar a camisola vermelha e chegar à quarta vitória seguida na prova espanhola. Além disso, também Wout Poels, da Bahrain, e Pieter Serry, da Quick-Step, desistiram depois de terem testado positivo.

⏪????????????2️⃣c Alto del Torno ????‍♂️ La fuga de 8 corredores continúa abriendo hueco tras el permiso del pelotón.

???? The 8 man break increase their advantage, with the bunch allowing them to push. ⏱️ 4:08"@loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/W9im1u7fyR — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2022

A etapa demorou a permitir uma verdadeira fuga, que só se materializou a cerca de 124 quilómetros da meta e com nove ciclistas envolvidos. Na chegada a Les Praeres, o pelotão acabou por ceder a vitória a um dos fugitivos. Samuele Battistella e Jimmy Janssens conquistaram vantagem mas não se entenderam e foi mesmo Louis Meintjes, sul-africano da Intermarché, a aparecer de trás para ganhar a corrida. Battistella foi segundo, Edoardo Zambanini fechou o pódio e Remco Evenepoel acabou no quarto lugar.

O belga voltou a provar que é o homem do momento ao descolar dos principais rivais — incluindo Mas e Roglic, que acabaram a mais de dois minutos em 8.º e 10.º — para cruzar a meta novamente nos lugares cimeiros e reforçar ainda mais a camisola vermelha. Evenepoel tem agora uma vantagem de 1 minuto e 12 segundos para o espanhol e 1 minuto e 53 segundos para o esloveno, colocando-se numa situação muito favorável antes do contra-relógio da próxima terça-feira, depois de um dia de folga. João Almeida chegou a Les Praeres em 18.º e voltou a subir na classificação geral da Vuelta, sendo agora 7.º a 4 minutos e 32 segundos do líder.