A exposição comemorativa “Gudi — 50 anos de moda”, fica patente até dia 17 de outubro próximo “conta, através de memórias, a história daquela que é a escola de moda mais antiga de Portugal”, avançou à Lusa a responsável pela comunicação do Museu Moda e dos Têxteis, inserido no quarteirão cultural World Of Wine (WOW), no coração da cidade de Vila Nova de Gaia.

“Desde as famosas passagens de modelos dos anos 70 a 90, então únicas no país, que atraíam as mais destacadas figuras da sociedade portuense e os empresários ligados ao setor da moda, à história da visionária fundadora da Gudi, Augusta Dias, que tem um papel de destaque nesta mostra, são vários os momentos escolhidos para retratar a instituição de ensino Gudi, a primeira escola de moda em Portugal, fundada no Porto em 1972, e que celebra este ano o seu 50.º aniversário”, avançou à Lusa a responsável pela comunicação do Museu Moda e dos Têxteis, inserido no quarteirão cultural World Of Wine (WOW), no coração da cidade de Vila Nova de Gaia.

A exposição vai revelar, através de filmagens, fotografias e objetos icónicos pertencentes à escola, a história de vida da sua criadora, Augusta Dias, bem como o espólio da instituição de ensino.

“Esta exposição faz parte integrante das comemorações de 50 anos da Gudi que, enquanto instituição de ensino, tem como objetivo especializar profissionais de moda e modelação, que contribuem para o desenvolvimento do têxtil em Portugal” refere Matilde Rocha, diretora geral da Gudi.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A exposição vai revelar as várias décadas do ensino da modelação, confeção e design de moda, que são as áreas de eleição da instituição.

Nesta mostra vão ser também homenageados todos os colaboradores e ex-alunos da instituição, fazendo-se estes últimos representar através de um coordenado do ‘designer’ de moda Carlos Gil e pela simulação da desconstrução de um coordenado elaborado, nos anos 80, pela ‘designer’ de moda Anabela Baldaque, enquanto aluna da Gudi.

Esta exposição surge no seguimento do trabalho que o Museu da Moda e dos Têxteis, no WOW, tem desenvolvido.

“Entendemos que um museu é um organismo vivo, sendo sobre moda, mais ainda. Estamos, por isso, em contacto constante com os agentes que contribuem para o desenvolvimento da moda de autor em Portugal. A Escola Gudi é uma referência e sempre soubemos que queríamos fazer algo em conjunto. Os 50 anos são o mote perfeito”, partilha Marta Bravo, diretora de museus e retalho no WOW.

A mostra vai estar patente na sala de exposições temporárias do Museu da Moda e do Têxteis.

Homologada em 1972, a Gudi tem como objetivo especializar profissionais de moda e modelação, que contribuam para o desenvolvimento do têxtil em Portugal.

Atualmente, apresenta uma oferta formativa que combina saberes clássicos com novas tendências e tecnologias, pretendendo responder aos desafios de inovação, qualidade e internacionalização de um setor globalizado.