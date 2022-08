Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em declarações no “Global”, o espaço de comentário que tem na TVI, Paulo Portas fez um rescaldo das eleições que decorreram esta quarta-feira. Porta esteve em Angola como observador das eleições, momento eleitoral que classificou como as eleições “mais competitivas” de sempre.

Perante os resultados provisórios conhecidos até ao momento – que estão inclusive a ser contestados pela UNITA – o antigo vice-primeiro-ministro português considerou que estes apontam para “uma alteração no sistema política de Angola”. E, conforme Portas recordou no espaço de comentário da estação televisiva, esta mudança foi ditada “pelos mais jovens”.

Com a contestação de resultados levantada pela UNITA, Portas diz que neste momento a “questão essencial” é perceber se “o MPLA aceita a partilha de poder.” Conforme notou, como consequência destas eleições, “o MPLA já não pode fazer revisões da Constituição sozinho, precisa de chegar a acordo com a UNITA”.

“Angola está neste momento entre o risco de regresso à violência, que deve ser contido e evitado, e a oportunidade de ver um compromisso entre as principais forças políticas e fazer aquilo que chamo de uma espécie de segunda transição”, partilhou Paulo Portas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Paulo Portas recordou que a “UNITA está há mais de 60 anos na oposição, nunca governou”, enquanto o “MPLA está há mais de 45 anos no poder.” Com essa dinâmica, “é preciso que um partido que está há muitos anos no poder” perceba que “tem de o partilhar.”

Do lado da UNITA, Portas notou a existência de “um dilema bastante relevante”: “instituições ou rua”. “O descontrolo é muito possível e num país que teve uma guerra civil durante muito tempo pode chegar à violência. E aí todos perdem”, vincou Paulo Portas.

“A UNITA teve o melhor resultado de sempre, mas não me parece que seja conjuntural”, considerou Portas. Já o MPLA, referiu, “foi penalizado pela abstenção”.

Segundo os dados provisórios divulgados pela CNE de Angola, quando estavam escrutinados 97,03% dos votos das eleições realizadas na passada quarta-feira, o MPLA obteve 3.162.801 votos, menos um milhão de boletins escrutinados do que em 2017, quando obteve 4.115.302 votos.

Já a UNITA registou uma subida considerável, elegendo deputados em 17 das 18 províncias e obtendo uma vitória histórica em Luanda, a maior província do país, conseguindo até ao momento 2.727.885 votos.

O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, contestou na sexta-feira a vitória do MPLA e pediu uma comissão internacional para comparar as atas eleitorais na posse do partido com as da CNE.

Acompanhe o nosso liveblog das eleições em Angola.