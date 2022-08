O português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) terminou este domingo a Volta à Alemanha em bicicleta no terceiro lugar, atrás do britânico Adam Yates (INEOS), após ter sido segundo na quarta e última etapa.

O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) impôs-se ao ‘sprint’ à frente de Guerreiro e do alemão Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert), com um registo de 04:11.19 horas, enquanto o líder da classificação geral, Yates, chegou na quinta posição, todos com o mesmo tempo, ao fim de 186,6 quilómetros entre Schiltach e Estugarda.

O corredor britânico de 30 anos concluiu a prova com vantagens de 22 e 44 segundos, respetivamente sobre Bilbao e Guerreiro, de 28 anos, que subiu hoje três lugares na classificação.

O vencedor da montanha no Giro de 2020 alcançou a sua melhor classificação numa corrida por etapas, depois do sexto lugar na Volta à Turquia de 2018 e do oitavo no Tour Down Under de 2019.

Já este ano, o corredor natural de Pegões, no Montijo, impôs-se na clássica Mont Ventoux Dénivelé Challenge.