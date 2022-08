O Sporting ganhou este domingo aos espanhóis do Inter Movistar, por 3-1, enquanto o Benfica perdeu horas antes com o FC Barcelona, por 6-3, com os ‘leões’ a vencerem a International Masters Cup de futsal, disputada em Portimão.

Estebán Guerrero abriu o marcador aos 11 minutos e ‘bisou’ aos 31, com Alex Merlim, aos 18, também a ‘faturar’ para o Sporting, enquanto o Inter Movistar chegou ao seu único golo por intermédio do brasileiro Guilherme Sanches.

Depois de ter derrotado o FC Barcelona na véspera, por 6-3, e face à derrota averbada pelo Benfica frente aos catalães (6-4), bastava um empate ao Sporting frente ao Inter Movistar para garantir o troféu deste torneio de preparação para a nova época, mas os ‘verde e brancos’ fizeram melhor: ganharam e levantaram a taça.

No duelo entre o Benfica, que no sábado bateu o Inter Movistar (2-1), e o FC Barcelona, os bicampeões europeus estiveram melhor e fizeram seis golos (Adolfo, 04 minutos, António Pérez, 14, Pito, 15, Sérgio González, que ‘bisou’ aos 16 e aos 31, e Catela, 19), cinco dos quais durante a primeira metade da partida, com Rocha (01), Diego Nunes (30), Jacaré (35) e Léo Gugiel (39) a marcarem para as ‘águias’.