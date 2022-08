Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para chegar a um maior número de clientes, sobretudo empresas, a Tesla passou a oferecer no mercado europeu, incluindo em Portugal, uma versão mais acessível do seu Model Y. Se até aqui o construtor norte-americano propunha duas versões do SUV com 4,69 m de comprimento, o Long Range AWD (351 cv), proposto por 66.990€, e o Performance (480 cv), comercializado por 71.000€, o novo Model Y Standard Range RWD já pode ser encomendado por 49.990€, passando a ser mais barato do que muitos dos seus concorrentes. A entrega das primeiras unidades ocorrerá a partir de Dezembro.

O novo Model Y Standard Range RWD troca a anterior tracção integral (AWD), graças à montagem de dois motores (um por eixo), por apenas tracção traseira, alinhando assim pelas propostas mais em conta das marcas da concorrência. Não foi avançada a potência para este motor posterior, mas não deverá andar longe dos 325 cv do Model 3 Standard Range RWD (que recentemente adoptou a denominação de apenas Model 3), pois a berlina – mais leve e aerodinâmica que o SUV – anuncia 0-100 km/h em 6,1 segundos e nova versão do Model Y passa pela mesma barreira ao fim de somente 6,9 segundos.

Com esta motorização, o Model Y “baratinho” anuncia 217 km/h de velocidade máxima, enquanto o Model 3 com tracção traseira reivindica 225 km/h. Igualmente importante para os clientes é a autonomia e a eficiência energética, difícil de calcular uma vez que o construtor não divulga a capacidade do acumulador utilizado. A imprensa chinesa, de onde vem esta versão do Model Y, menciona uma bateria com 55 kWh úteis, o que lhe permite antecipar uma homologação (ainda não confirmada) de 455 km, segundo o método europeu WLTP.

O novo Model Y Standard Range RWD, que no nosso mercado se vai denominar apenas Model Y, tal como aconteceu com o Model 3, será proposto por 49.990€, abaixo da barreira dos 50 mil euros, o que para as empresas implica um custo antes de IVA de 40.642€. Isto permite à marca americana passar a disputar uma fasquia de preços de que sempre esteve afastada com o seu SUV.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais importante do que isso, os 49.990€ colocam o SUV da gama mais acessível da Tesla 5.000€ abaixo da berlina Model 3. Curiosamente, esta é a única versão em que isso acontece, uma vez que os Long Range e os Performance exigem mais 4.000€ no Model Y, face ao Model 3 com as mesmas especificações. Esta realidade vai certamente levar mais clientes a preferir o SUV da Tesla, por ser mais barato, tanto mais que este tipo de carroçaria já é mais popular junto dos condutores nacionais.

Com este preço abaixo dos 50 mil euros, a Tesla coloca no mercado nacional um eléctrico com 4,69 m de comprimento, capaz de percorrer 455 km com uma carga e atingir 217 km/h e 0-100 km/h em 6,9 segundos, que se pode revelar para muitos condutores mais barato do que os seus concorrentes germânicos e alguns sul-coreanos, o que acontece pela primeira vez.