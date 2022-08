Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De ilustre desconhecido passou a rumor, de rumor depressa passou a certeza e de certeza ainda mais depressa passou a confirmação. A história da contratação de Sotiris Alexandropoulos por parte do Sporting não teve grandes contornos de novela e foi tornada oficial esta segunda-feira, com os leões a anunciarem a chegada do novo reforço.

Alexandropoulos, médio grego de apenas 20 anos, chega proveniente do Panathinaikos a troco de quatro milhões de euros fixos mais 500 mil após 20 jogos e mais 500 mil depois de outros 20 jogos, com o clube a ficar com 30% de mais-valia em relação a uma futura venda. O jogador, que é internacional pela Grécia, chegou na madrugada de domingo ao Aeroporto Humberto Delgado e não deu quaisquer declarações aos jornalistas, embora a simples presença em Lisboa confirmasse que iria assinar pelo Sporting.

Directamente da Grécia, chega um novo Leão para o #SportingCP ????⚪ Bem-vindo, Sotiris Alexandropoulos ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/RDGg9fp9jZ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 29, 2022

Natural de Atenas, Alexandropoulos realizou toda a formação do Panathinaikos, estreando-se na equipa principal do clube em 2019 com apenas 18 anos, tendo conquistado a Taça da Grécia em 2021/22. Agora, assinou pelos leões até 2027, sendo um dos reforços pretendidos para um meio-campo de Rúben Amorim que perdeu Matheus Nunes e João Palhinha para a PremierLeague e que ainda ficou sem Daniel Bragança graças a uma lesão de longa duração. Para além do jovem médio grego, o Sporting está ainda no mercado por outro médio, possivelmente, tendo abandonado a intenção de contratar um avançado com a renovação de Jovane Cabral.

Assim, Alexandropoulos torna-se o sexto reforço do Sporting neste mercado de verão depois de Franco Israel, Jeremiah St. Juste, Rochinha, Morita e Francisco Trincão. A oficialização da chegada do internacional grego surge em plena crise leonina, depois de duas derrotas seguidas no Campeonato contra FC Porto e Desp. Chaves e na antecâmara do arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde os leões têm estreia marcada na Alemanha contra o Eintracht Frankfurt na próxima quarta-feira.