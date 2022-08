O bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Américo Aguiar, vai estar no Brasil e no Peru até 12 de setembro, para promover a Jornada Mundial da Juventude agendada para Lisboa, no próximo ano.

Acompanhado de elemento do Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude (JMJ Lisboa 2023), Américo Aguiar vai estar na reunião da Pastoral da Juventude da América Latina, em Lima, e na 59.ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, deslocando-se ainda a Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza e Belém.

Américo Aguiar, citado num comunicado da organização da Jornada Mundial da Juventude esta segunda-feira divulgado, considerou que esta “é uma viagem muito importante para a divulgação da JMJ Lisboa 2023, sobretudo para mobilizar os jovens da América Latina e do Brasil a participarem e viverem uma experiência única neste encontro mundial a decorrer em Lisboa”.

Segundo o comunicado, “procurando aproximar e motivar a participação na JMJ Lisboa 2023, esclarecendo dúvidas, inclusive relacionadas com a logística da viagem, o COL pretende realizar viagens semelhantes aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), nomeadamente a Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.