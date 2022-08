Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Livre da tutela do pai desde novembro de 2021, Britney Spears conta como foram vividos os últimos anos da sua vida, que diz terem sido “todos premeditados”.

O jornal britânico The Guardian teve acesso a um áudio de 22 minutos gravado pela própria cantora norte-americana — e mais tarde apagado — onde esta conta tudo a que diz ter estado sujeita durante 13 anos.

Tudo o que me lembro é que tinha de fazer o que me diziam. Disseram-me todos os dias que estava gorda, que tinha de ir para o ginásio… Não me lembro de alguma vez me ter sentido tão desmoralizada, fizeram sentir-me como se não fosse ninguém e eu sujeitei-me porque estava assustada”, garante, citada pelo jornal.

Diz que iniciou a construção de uma moradia em Las Vegas, no ano de 2013, e que só lhe eram concedidos 2 mil dólares por mês quando faturava cerca de 138 milhões de dólares. O ‘cativeiro’ que vivia não a permitia sair à noite o que a fez comparar-se às suas próprias dançarinas e à liberdade que estas tinham – ao contrário de si própria.

Acusou ainda a antiga empresária, Lou M Taylor, de ser a responsável por todo o processo da tutela: “uma mulher introduziu a ideia ao meu pai e a minha mãe ajudou-o a fazer com que tudo acontecesse”. A própria mãe de Britney já negou as acusações feitas pela filha através de uma publicação na rede social Instagram.

“Amo-te muito mas esta conversa é para termos as duas, olhos nos olhos, em privado”, pode ler-se no fim da publicação.

As acusações contra a família continuaram, mas desta vez a cantora norte-americana pronunciou-se sobre o movimento #FreeBritney criado pelos fãs, que a deixou confusa sobre a realidade que a rodeava: “estas pessoas estão na rua a lutar por mim, mas a minha irmã e a minha mãe não estão a fazer nada“.

À época da perda da sua liberdade total, a artista foi acusada de estar sob efeito de uma substância ilícita, informação que a mesma nega no referido áudio. Referiu ainda que foi obrigada a trabalhar no álbum Circus lançado em 2008, mesmo depois de ter estado hospitalizada durante duas semanas.

Já livre da tutela do seu pai, Britney Spears anunciou o noivado com Sam Asghari — com quem entretanto se casou — tal como revelou que estava grávida, mas que perdeu o bebé. Na passada sexta-feira, lançou o single “Hold Me Closer” com Elton John.