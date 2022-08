Comissário para os Direitos Humanos ucraniano denuncia à ONU vídeo de veterano russo a segurar crânio de soldado morto em Azovstal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O facto de a Federação Russa violar o direito internacional humanitário em relação aos vivos não é segredo, mas agora acontece com os mortos.” As palavras são de Dmytro Lubinets, comissário para os Direitos Humanos no Parlamento ucraniano, numa reação a um vídeo publicado nas redes sociais em que um veterano de guerra ligado aos serviços secretos russos (FSB), Igor Mangushev, segurava um crânio de um soldado que, segundo o próprio, morreu na fábrica siderúrgica de Azovstal, em Mariupol.

“Através dos seus propagandistas, os russos continuam a desumanizar o povo ucraniano. A demonstração dos restos mortais dos defensores de Mariupol virou tema num espetáculo stand up sobre temas militares”, lamentou Dmytro Lubinets, que afirmou que o “único propósito da Rússia” consiste em “causar dor nos familiares das pessoas que morreram e nos desaparecidos”.