Peiter Zatko, antigo responsável pela área de segurança do Twitter, foi chamado a depor no julgamento sobre o processo de compra da rede social por Elon Musk. Segundo noticiam os jornais norte-americanos, a defesa do empresário quer ouvir Zatko sobre as denúncias de “deficiências extremas” de segurança e privacidade.

Na semana passada, o antigo responsável entregou às agências reguladoras e ao Departamento da Justiça um relatório de mais de 80 páginas em que denuncia que o Twitter não estará a fazer tudo o que promete na área da segurança, pondo assim em causa a segurança e privacidade de 238 milhões de utilizadores, que incluem chefes de Estado e organizações governamentais. A rede social negou as acusações.

Alex Spiro, advogado de Musk, disse à CNN que a equipa de defesa tinha intimado Zatko antes de a denúncia ter sido feito pública. De acordo com o mesmo órgão de comunicação, Spiro mencionou várias o antigo responsável de segurança do Twitter na audição da semana passada, sugerindo que a equipa de defesa do multimilionário não confia nas estimativas da rede social sobre contas falsas.

Terá sido a questão das contas falsas que terá levado ao afastamento de Musk do negócio de compra do Twitter, no valor de 44 milhões de euros. Na carta em que anunciou a decisão, o empresário afirmou que o “Twitter não obedeceu às suas obrigações contratuais“ e não lhe forneceu informações relevantes sobre contas falsas.

Musk disse na altura que não acreditava no divulgado pelo Twitter (que disse que apenas 5% das suas contas são falsas) e que a rede social estava propositadamente a enganar os utilizadores e a impedi-lo de reunir informações sobre isso. O Twitter argumentou que o empresário quis sair do negócio porque as mudanças no mercado de ações que afetaram o seu património (as ações da Tesla caíram nos últimos meses) e que Musk usou as contas falsas como pretexto para desistir da compra.

Peiter Zatko será ouvido em tribunal a 9 de setembro.