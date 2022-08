Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Barcelona goleou o Valladolid este domingo, alcançando a segunda vitória consecutiva na liga espanhola, mas Pierre-Emerick Aubameyang acabou por ter uma noite acidentada. O jogador gabonês, que nem sequer foi utilizado por Xavi na partida, viu a casa onde vive na Catalunha ser assaltada e foi mesmo agredido pelos criminosos.

De acordo com o jornal El País, que revela os acontecimentos esta segunda-feira, tudo aconteceu por volta da 1h da madrugada, pouco depois de Aubameyang chegar a casa após o encontro em Camp Nou contra o Valladolid. Quatro homens conseguiram escalar o muro da casa onde o jogador vive com a família em Castelldefels, ameaçaram-no com armas de fogo e barras de ferro e terão chegado mesmo a agredi-lo.

Segundo a notícia, o grupo de assaltantes também ameaçou a mulher do avançado, acabando por conseguir que o casal abrisse um cofre onde guardava jóias, que foram roubadas. Os ladrões terão fugido num carro de alta cilindrada, sendo que a investigação já está a decorrer por parte dos Mossos d’Esquadra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que os assaltos a casas de jogadores de futebol são recorrentes, com especial incidência em Espanha — ainda que, normalmente, os assaltantes aproveitem as noites em que as casas estão vazias ou em que, pelo menos, os atletas em questão estejam em campo. Em Portugal, o último caso mais mediático foi o de Otamendi, central argentino do Benfica que viu a sua casa na Aroeira ser assaltada e também foi agredido pelos criminosos.