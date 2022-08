Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alexei Kovalev, um antigo deputado ucraniano que estava a colaborar com as forças russas, foi encontrado morto na sua casa, na região de Kherson. A notícia foi publicada em vários canais de Telegram antes de ser confirmada esta segunda-feira pela Rússia.

“Os propagandistas russos confirmam a morte do vice-traidor do povo Alexei Kovalev. O corpo dele foi encontrado na sua casa em Hola Prystan”, escreveu no Facebook Serhii Khlan, um conselheiro do chefe da administração civil militar de Kherson.

O comité de investigação da Rússia já anunciou que está a apurar as circunstâncias do homicídio de Alexei Kovalev, que durante a ocupação russa serviu como vice-chefe da administração regional de Kherson para a agricultura. O departamento russo indica que Kovalev morreu a 28 de agosto na sua casa devido a um ferimento de bala, avança a agência estatal Ria Novosti. A mulher que vivia com ele também morreu no ataque.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Kovalev foi deputado pelo partido “Servo do Povo”, liderado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo a Ukrainska Pravda, foi expulso a 3 de maio depois de ter admitido estar a cooperar com as forças russas na região de Kherson, sob ocupação praticamente desde o início da invasão.

Esta não foi a primeira vez que tentaram matar o ex-deputado. Como lembra o jornalista ucraniano Andrei Tsaplienko, já tinha sido vítima de uma tentativa de assassinato e membros da resistência em Kherson tinham-no declarado como um “alvo prioritário”.

A 22 de junho, o chefe dos serviços secretos ucranianos, Kyrylo Budanov, confirmou que o carro de Kovalev explodiu em Kherson. Uma semana depois, o antigo membro do “Servo do Povo” dizia ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato, que descreveu como um ato de “sabotagem” levado a cabo pelas forças secretas ucranianas.

Na região de Kherson, vários colaboradores russos têm sido alvo de tentativas de assassinato, algumas bem-sucedidas, que estão a ser atribuídas à resistência ucraniana. Recentemente o vice-presidente da administração de Nova Kakhovka, Vitaly Gur, foi atingido a tiro quando saía do seu prédio e acabou por morrer a caminho do hospital.

As forças ucranianas iniciaram uma ofensiva no sul do país contra os militares russos, incluindo na região de Kherson, confirmou Natalia Humeniuk, a porta-voz ucraniana do comando do sul. A Ucrânia tem mostrado por várias vezes a sua intenção de reconquistar as zonas ocupadas, em particular Kherson.

Natalia Humeniuk não quis adiantar detalhes sobre as operações, mas referiu que durante a última semana foram atingidos 10 depósitos de munições russos. Considera que estes recentes ataques às rotas logísticas no sul do país “enfraqueceram inquestionavelmente o inimigo”.