Cerca de 50 pessoas foram retiradas pela polícia do recinto do festival de música de Reading, em Inglaterra, devido a altercações na zona de campismo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias tendas a arder, o que levou a queixas sobre a segurança no festival.

Em comunicado, a polícia confirmou que houve “algumas desordem no campismo por volta das 16h30 de domingo”, mas que a situação foi resolvida “em minutos pela segurança do festival e que cerca de 50 pessoas foram expulsas” do recinto, citou o The Guardian. Estas foram acompanhadas pelas forças policiais, que garantiram que chegaram “a casa em segurança”.

anyone at reading fest rn b careful, stabbing and fires, people being told not to sleep because it’s not safe. stay in big groups and watch out, this was literallt a couple paces from our tent pic.twitter.com/TfLSUyOvYg — chlo ❤️‍???? (@d3fyyoust4rs) August 29, 2022

Mas os problemas não ficaram por aqui. Vídeos publicados algumas horas depois nas redes sociais mostram tendas a arder. Alguns festivaleiros usaram garrafas e outros objetos para tornarem os fogos maiores, relatou uma utilizadora do Twitter que esteve no festival e que acabou por abandonar o recinto pelas 2h porque não se sentia segura. Outros utilizadores queixaram-se da pouca ação dos seguranças.

Em resposta a um tweet do festival de Reading, que apelou aos festivaleiros para que não abandonassem as suas coisas no recinto e levassem as tendas para casa, uma utilizadora descreveu a noite de domingo na zona de campismo do evento como “verdadeiramente assustadora”, apelando a que a organização resolvesse o problema da segurança. Uma outra utilizadora respondeu dizendo que ela e os amigos foram roubados várias vezes e que os seguranças estavam “sentados a fumar” enquanto as pessoas “perdiam a cabeça”.

laughable hash tag considering how many people were burning tents, chucking stuff and leaving their rubbish. so much abuse and it was honestly scary in those camps tonight, sort your security team out and your rules it’s a joke. — emma (@emmabram_) August 29, 2022

the arena security were okay but there were no thorough checks, we didn’t sleep all night and stayed up until our train bc the security were sat around smoking while people were going mental it was like fend for yourself ???? least you got your chair back! it was an experience! — emma (@emmabram_) August 29, 2022

No mesmo comunicado, a polícia afirmou que “houve alguns fogos no campismo no domingo”, explicando que “a segurança do festival tinha bombas de água e extinguiu-os em minutos”, uma versão que não coincide com os relatos publicados nas redes sociais.

O festival de Reading é um de dois eventos musicais que decorrem anualmente em simultâneo nas localidades de Reading e Leeds, em Inglaterra, num fim de semana de agosto. O de Reading é organizado no centro da localidade, perto da ponte de Caversham. Este ano, o festival aconteceu entre os dias 26, sexta-feira, e 28 de agosto, domingo. O evento atrai um público jovem, composto sobretudo por adolescentes, refere o The Guardian.