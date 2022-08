A organização Freedom House está a apelar a líderes e clérigos de países muçulmanos para que “influenciem” os talibãs a abandonar — ou pelo menos moderar — a “sua dura e errónea interpretação da lei islâmica” no Afeganistão.

Em entrevista à Lusa, Anne Richard, que lidera o mecanismo de coordenação de Direitos Humanos afegão da Freedom House, listou uma série de medidas que podem ajudar a reverter a dura realidade que o povo afegão vive às mãos dos talibãs, entre eles uma maior ação por parte de outros países muçulmanos.

A lista do que pode ser feito não é longa e inclui que líderes mundiais, diplomatas e enviados especiais se reúnam com os talibãs e exijam mudanças políticas, ou que funcionários das Nações Unidas (ONU) e organizações não-governamentais (ONG) internacionais e seus funcionários locais no país procurem manter a fluidez de ajuda humanitária”, disse.