O plano para construir uma nova atração turística nas praias da Normandia onde os soldados aliados desembarcaram em 1944 para libertar França da ocupação nazi está a gerar polémica entre os veteranos da Segunda Guerra Mundial e os promotores do memorial, noticia o jornal britânico The Guardian.

Em causa está o monumento Hommage Aux Héros (“Homenagem aos Heróis”), um projeto de 90 milhões de euros que é descrito como um “espetáculo imersivo” que mostra aos visitantes através de projeções digitais, vídeo, som e luz o que aconteceu nas praias da Normandia no dia 6 de junho de 1944.

Se for aprovado, o memorial vai ser instalado entre as praias de Omaha e Utah, os lugares onde as tropas norte-americanas desembarcaram no célebre Dia D, que marcaria o início do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Mas a instalação daquele memorial, que vai significar a existência de um espetáculo multimédia permanente junto aos cemitérios onde estão sepultados os soldados que morreram na batalha da Normandia, está a gerar grande polémica entre os promotores da iniciativa, que dizem querer honrar a memória dos soldados, e as famílias dos militares que morreram no desembarque da Normandia, que classificam o projeto como um parque de diversões destinado a fazer dinheiro com os turistas.

O termo D-Day Land tem sido usado pejorativamente por aqueles que se opõem ao projeto para o comparar a um parque de diversões comparável à Disneyland, em Paris.

Ao The Guardian, o académico e escritor francês Bertrand Legendre, que tem estado empenhado nos esforços de combate ao projeto, disse que a ideia de criar um “fator wow” e um “espetáculo sensacional” perto das “praias e cemitérios da Normandia” é “fundamentalmente imoral e indecente”.

“O princípio ético desta comercialização da história é extremamente chocante”, acrescentou o escritor, que já mobilizou cerca de 700 pessoas, incluindo historiadores e familiares de veteranos da batalha da Normandia, em torno de uma petição para bloquear o monumento, acusando os ideólogos do projeto de quererem “apresentar os nossos entes queridos mortos como meras curiosidades num recinto de entretenimento para fazer dinheiro“.

Em sentido contrário, o empresário Régis Lefebvre, um dos promotores do monumento, rejeita as acusações. “Queremos transmitir a história do que aconteceu com um grande rigor histórico e usando as tecnologias atuais para o tornar interessante para o maior número possível de pessoas. É tão simples quanto isso”, disse Lefebvre ao The Guardian.

“Não é um parque temático e nunca lhe chamámos D-Day Land. Esse é o nome que os nossos oponentes usaram”, acrescentou. “Quanto ao dinheiro, quem é que, seriamente, monta um negócio para perder dinheiro?”

O antigo ministro francês Hervé Morin, que deteve a pasta da Defesa entre 2007 e 2010, durante o governo de Nicolas Sarkozy, apoia o projeto e diz que o monumento que está planeado é uma forma de unir “memória e desenvolvimento turístico com dignidade“.