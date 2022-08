A Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, está a realizar um estudo sobre os recursos hídricos disponíveis no concelho, na sequência das alterações climáticas.

“Estamos a fazer um estudo, por causa das alterações climáticas, relativamente àquilo que são os recursos hídricos do concelho [Proença-a-Nova], no sentido de ter no médio prazo os resultados”, explicou à agência Lusa o presidente do município local, João Lobo.

O autarca salientou que, atualmente, o abastecimento público à população do concelho de Proença-a-Nova está assegurado, exceto numa localidade.

“Nós, relativamente aquilo que é o abastecimento à população, não temos problemas, uma vez que a infraestrutura que faz o abastecimento, pelo menos a 98% do concelho [Proença-a-Nova], que é a barragem das Corgas, está em níveis estabilizados”, salientou.

Apesar disso, João Lobo sublinhou que se notam “perdas” relativamente a outros anos, mas “sem pôr em causa o abastecimento [público]”.

“Ainda assim, desde julho, que, em relação às regas dos espaços verdes, houve algumas que foram cortadas e os períodos de rega foram também diminuídos”, frisou.

O autarca de Proença-a-Nova realçou ainda que existe apenas uma situação em que o município tem que assegurar o transporte de água para abastecer os cerca de 30 habitantes da localidade de Castanheira, população essa que no período de férias aumenta substancialmente.

A localidade de Castanheira não é abastecida pela barragem de Corgas. O abastecimento ocorre através de uma nascente própria que definhou, pelo que temos levado água para o depósito para dar resposta ao consumo. Estamos a falar dos 30 habitantes, mas neste período, em agosto, com a vinda dos emigrantes e daqueles que residem em outras áreas do país, os consumos aumentam”, sustentou.

João Lobo explicou também que a seca tem afetado algumas praias fluviais do concelho de Proença-a-Nova, sobretudo a de Fróia, que há cerca de 15 dias tem apenas em funcionamento a piscina mais pequena.

“Nas restantes — Malhadal e Aldeia Ruiva –, já se nota o seu definhamento. As restantes zonas de Alvito da Beira e Cerejeira ainda mantêm o espelho de água. Notoriamente, já com dificuldades, mas mantêm-se em funcionamento“, concluiu.