A futebolista Ana Capeta confessou esta segunda-feira que nunca baixou os braços, nem parou de trabalhar para poder regressar à seleção feminina, por quem quer dar o máximo nos dois últimos jogos de apuramento para o Mundial Austrália/Nova Zelândia2023.

A jogadora do Sporting é a grande surpresa do lote de 23 convocadas do selecionador Francisco Neto, para os duelos com a Sérvia, na sexta-feira, em Stara Pazova, e Turquia, na terça-feira, em Vizela.

Tenho trabalhado muito para estar neste ambiente de seleção. O último estágio aqui foi em abril e desde aí tenho continuado a trabalhar. Não consegui estar presente Campeonato da Europa, mas nunca se baixa os braços, continuei a trabalhar e tenho a felicidade de estar neste espaço de excelência”, expressou Capeta, de 24 anos, à comunicação social presente no arranque da preparação, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A internacional lusa em 17 ocasiões lembra que a equipa das ‘quinas’ está habituada a “jogos de alta competição” e deve saber gerir a pressão, para o final ser feliz.

“Estamos habituadas a ter estes jogos de alta competição e não podemos meter a pressão toda em cima de nós. Sabemos que temos de ganhar, como é óbvio, cada uma de nós vai dar o máximo e vamos ser felizes. Todas as jogadoras sabem que cada vez é mais difícil estar dentro do espaço de seleção ‘AA’, cada dia temos de trabalhar mais nos nossos clubes para podermos afirmar aqui”, explicou.

Por fim, reforçou que Portugal vai à Sérvia com o “pensamento de ganhar e de conseguir a qualificação, sabendo das dificuldades que vai ter pela frente”.

Ao fim de oito de 10 jornadas do Grupo H da qualificação europeia, as lusas seguem na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a Sérvia e a cinco da líder, Alemanha.

A Turquia, quarta colocada, com 10 pontos, Israel, quinta, com seis, e Bulgária, sexta, ainda sem pontos, já não têm hipóteses de conseguir a qualificação.

Apenas o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos se apura diretamente para o Mundial de 2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar um “play-off”.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023.