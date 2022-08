Os tripulantes dos navios do Instituto do Mar dos Açores (IMAR) vão retomar a greve ao trabalho noturno, a partir de quinta-feira, 1 de setembro, por não terem obtido resposta às suas reivindicações, disse esta segunda-feira fonte do sindicato.

“Nós tínhamos suspendido a greve até 31 de agosto, na expectativa de que o Governo da República integrasse estes tripulantes na categoria de marítimos na Segurança Social”, explicou João Decq Mota, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas dos Açores, numa conferência de imprensa, na Horta, lamentando que, até agora, não tenha chegado qualquer resposta.

Os cerca de dez tripulantes do navio “Arquipélago” e da lancha “Águas Vivas”, pertencentes ao IMAR, ligado à Universidade dos Açores, iniciaram uma greve ao trabalho noturno (entre as 22h00 e as 07h00) em julho do ano passado por entenderem que estão a ser penalizados perante a Segurança Social, em comparação com outros trabalhadores marítimos da região e do país.

Em causa está o facto de, perante a Segurança Social, as embarcações de atividade científica e de pesca de investigação, estarem sujeitas ao regime legal aplicável às embarcações auxiliares, na sequência de uma alteração ao regulamento geral das capitanias, ocorrida em 1999.

“Esta situação injusta, prejudica os trabalhadores no acesso a benefícios sociais porque, apesar de estarem inscritos como marítimos na Capitania do porto da Horta, não podem usufruir dos benefícios como tripulantes marítimos da Marinha Mercante”, lembrou João Decq Mota.

Esta greve ao trabalho noturno, por tempo indeterminado, tem comprometido algumas campanhas de investigação científica que deviam ter ocorrido durante este verão, bem como a monitorização das espécies demersais dos Açores.

“A partir de 1 de setembro, se não houver desenvolvimentos, vamos anunciar novas formas de luta”, garantiu o dirigente sindical, admitindo a possibilidade de uma paralisação total da atividade destes profissionais.