Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O FSB, o Serviço de Segurança Federal russo, anunciou esta segunda-feira que tem um novo suspeito no atentado à bomba que no passado 20 de agosto vitimou Daria Dugina, a filha de Alexander Dugin, ideólogo de Vladimir Putin.

Em comunicado, a Rússia anunciou que está à procura de um homem, ucraniano, nascido em 1978, que terá ajudado a arranjar matrículas falsas e a montar, numa garagem alugada em Moscovo, a bomba que vitimou Dugina — Natalya Vovk, também ucraniana, foi a primeira suspeita identificada pelo FSB, que tornou pública a teoria de que a mulher teria cometido o atentado na companhia da filha, de 12 anos, e depois disso fugido para a Estónia.

Este homem, diz a Sky News, citando o Serviço de Segurança Federal russo, também terá fugido na mesma direção, mas ainda na véspera do atentado à bomba que vitimou Dugina à saída de um festival, nos arredores de Moscovo.

De acordo com a imprensa russa, o novo suspeito chama-se Bogdan Tsyganenko, tem 44 anos, e é natural da região de Donetsk, na Ucrânia, onde estudou num liceu militar e chegou a ser proprietário de duas empresas, entretanto já sem atividade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Recorde-se que Daria Dugina, de 29 anos, morreu ao volante do Toyota Land Cruiser do pai, depois de ter decidido à última hora trocar de carro com ele, à saída do referido evento, um festival de música e literatura onde ambos foram convidados de honra e oradores.

A Ucrânia tem, desde o primeiro instante, garantido que não tem nada a ver com o atentado. O homicídio de Daria Dugina, assegurou Oleksii Danilov, o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, três dias depois da explosão, foi uma “execução realizada pelos serviços secretos russos”.