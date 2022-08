O indicador de confiança dos consumidores estabilizou em agosto, após ter subido no mês anterior, e o indicador de clima económico diminuiu, depois de ter aumentado em julho, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo resulta dos ‘Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores” do INE, “o indicador de confiança dos consumidores estabilizou em agosto, após ter aumentado no mês anterior, mantendo-se num patamar relativamente estável desde a queda abrupta registada em março, a segunda mais intensa da série, só superada pela de abril de 2020 no início da pandemia”.

Quanto ao indicador de clima económico, “diminuiu em agosto, contrariando o aumento registado em julho, afastando-se do nível observado em fevereiro, em que atingiu o máximo desde março de 2019″.