O deputado do PSD Firmino Pereira criou um Gabinete do Eleitor, em Vila Nova de Gaia, para ouvir os anseios dos cidadãos e das instituições, estar “mais próximo” dos eleitores e combater o “crescente afastamento” destes da política.

O gabinete, que estará a funcionar a partir da próxima segunda-feira, é um espaço onde cidadãos e empresas podem apresentar os seus anseios e problemas, assim como sugestões sobre as mais variadas questões, contou esta segunda-feira à Lusa o social-democrata.

É um espaço onde pretendo criar uma relação de proximidade e afetividade, ouvindo propostas e contribuindo para a resolução de questões que preocupem os cidadãos e instituições”, sublinhou.

Firmino Pereira disse que ouvir as pessoas será, igualmente, importante, para melhorar a sua prestação no parlamento e do próprio grupo parlamentar do PSD.

“Acho que o trabalho parlamentar é muito aliciante em Lisboa, mas o contacto com as pessoas vai enriquecer a minha vivência em termos políticos porque, de facto, as pessoas vão trazer coisas que, eventualmente, são de interesse individual e coletivo”, afirmou.

Empenhado em fortalecer a relação entre deputado e eleitores, Firmino Pereira, eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo eleitoral do Porto, salientou pretender diminuir o “crescente afastamento” dos eleitores em relação aos eleitos e à atividade política.

Aliás, apontou, no dia das eleições a primeira notícia é sempre a percentagem da abstenção.

Portanto, eu pretendo com esta iniciativa estar próximo das pessoas, fazer um trabalho de muita proximidade e de contacto para que as pessoas tenham uma imagem diferente daquilo que é o sistema partidário e o próprio sistema de representação parlamentar que existe atualmente”, frisou.

Um dos motivos pelo qual o deputado ressalvou a necessidade de se inventar uma nova forma de estar mais perto dos cidadãos.

“A maior proximidade de um eleito com os eleitores é fundamental, por isso, defendo a reforma do sistema eleitoral para as eleições legislativas com a criação dos círculos uninominais e de um círculo nacional”, ressalvou.

Firmino Pereira adiantou que o Gabinete do Eleitor, custeado integralmente por si, localiza-se no Edifício Douro, junto ao Tribunal de Vila Nova de Gaia.