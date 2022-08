Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Irão fechou as suas fronteiras com o Iraque, esta terça-feira, na sequência de violentos conflitos após a renúncia, na segunda-feira, do clérigo xiita Muqtada al-Sadr — o líder do principal partido do Iraque, avançou a AP. A decisão surge quando milhões de iranianos se preparavam para visitar o Iraque para peregrinação anual a locais xiitas.

Apoiantes do clérigo atacaram a sede do governo iraquiano com pelo menos quatro foguetes, derrubaram as barreiras de cimento exteriores e acabaram por conseguir invadir o palácio. Muitos correram para os salões destinados a receções a chefes de Estado iraquianos e altas figuras do Estado estrangeiros.

Os confrontos intensificaram-se com a resposta da forças de segurança que causaram vários feridos por disparos e gás lacrimogéneo. Há também o registo de 30 mortos, até ao momento, de acordo com um alto funcionário médico citado pela Associated Press.

Os militares iraquianos anunciaram um recolher obrigatório a nível nacional e o primeiro-ministro suspendeu as sessões do gabinete em resposta à violência.

Al-Sadr havia exigido a exclusão da cena política de todos os partidos do Iraque que atuam desde 2003, para superar a crise atual e fazer uma reforma política do país.