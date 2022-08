Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia em que foi anunciada a contra-ofensiva ucraniana no sul do país, o Presidente Zelensky garantiu que as forças russas vão ser “empurradas” até à fronteira, uma “linha que não mudou” e que os “invasores conhecem bem”.

“Alguém quer saber quais são os nossos planos? Não vão ouvir detalhes de qualquer pessoa verdadeiramente responsável. Porque isto é uma guerra. E isto é o que é durante uma guerra”, afirmou o chefe de Estado. No discurso diário, Volodymyr Zelensky sublinhou que os soldados ucranianos estão a cumprir o seu trabalho e não precisam de anúncios ou ondas de informação nas suas costas.

Ficou também um aviso: se querem sobreviver “é tempo de os militares russos fugirem”. Aos que receiam regressar à pátria, Zelensky prometeu, em caso de rendição, que serão protegidos pelas normas da convenção de Genebra. Já os restantes terão de lidar com os “defensores” ucranianos, “que não vão parar até libertar tudo o que pertence” ao país.

“A Ucrânia está a recuperar o que é seu. E vai recuperar a região de Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporíjia e Kherson, a Crimeia, definitivamente toda a área do Mar Negro e do Mar Azov (…). Isto vai acontecer. Isto é nosso”, reforçou.

Esta segunda-feira, a Ucrânia revelou ter iniciado uma ofensiva contra as forças russas no sul do país para recuperar os territórios ocupados. Esta é uma intenção que tem sido destacada pelas autoridades por várias vezes.

A iniciativa foi confirmada pela porta-voz ucraniana do comando do sul, Natalia Humeniuk, refere a Suspilne. Apesar de não adiantar detalhes sobre as operações, avança que durante a última semana foram atingidos 10 depósitos de munições russas, acrescentando que os recentes ataques às rotas logísticas no sul do país “enfraqueceram inquestionavelmente o inimigo”.

Moscovo já reagiu e nega os progressos, afirmando que a contra-ofensiva em Mykolaiv e Kherson “falhou miseravelmente”. O Ministério de Defesa da Rússia, citado pela agência estatal Ria Novosti, disse que os militares ucranianos registaram baixas significativas nessas regiões.