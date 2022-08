Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma doença específica da gravidez, que afeta cerca de 5% de todas as gestantes em todo o mundo, é provocada por fatores que não estão sequer completamente esclarecidos — “Têm a ver essencialmente com fatores placentares, com substâncias produzidas a nível placentar”, explica ao Observador o obstetra João Paulo Malta —, e é grave, podendo inclusivamente levar à morte.

Mas, em Portugal, como nos restantes países ocidentais, é muito raro que a pré-eclâmpsia tenha esse desfecho — como aconteceu com a mulher, grávida de 31 semanas, cuja morte foi noticiada esta segunda-feira à noite, acabando por precipitar escassas horas mais tarde a demissão de Marta Temido do cargo de ministra da Saúde.

