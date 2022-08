O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, felicitou esta terça-feira João Lourenço pela sua reeleição como Presidente de Angola, considerando que o resultado das eleições gerais “reflete a confiança” que o povo angolano deposita nele.

Em comunicado, a presidência sul-africana refere que Ramaphosa “enviou as suas mais calorosas e sinceras felicitações ao Presidente João Lourenço e ao povo da República de Angola pela sua reeleição”.

Estou ansioso por trabalhar com o Presidente João Lourenço para reforçar as fortes e cordiais relações bilaterais entre os nossos dois países, bem como em assuntos de interesse mútuo no continente africano e na nossa região, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC)”, acrescentou o chefe de Estado sul-africano.

Ramaphosa considerou ainda que as eleições gerais de 24 de agosto decorreram “num ambiente calmo, em que o povo de Angola exerceu o seu direito democrático de eleger um governo da sua escolha”.

O Presidente sul-africano esteve no domingo em Luanda para participar nas cerimónias fúnebres do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.

A Comissão Nacional Eleitoral anunciou na segunda-feira que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu as eleições com 51,17% dos votos, contra 43,95% da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

O MPLA arrecadou 3.209.429 de votos, elegendo 124 deputados, e a UNITA conquistou 2.756.786 votos, garantindo 90 deputados, tendo entretanto contestado os resultados.

O plenário da CNE proclamou assim Presidente da República de Angola, João Lourenço, cabeça de lista do MPLA, o partido mais votado, e vice-presidente, Esperança da Costa, segunda da lista do partido vencedor.

No discurso de vitória, João Lourenço congratulou-se com vitória, a quinta, apesar de o partido ter perdido um milhão de votos, no pior resultado de sempre.