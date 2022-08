Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As últimas três etapas da Vuelta, para além das exibições quase brilhantes de Remco Evenepoel, tiveram uma constante clara: João Almeida ganhou tempo, manteve-se a um ritmo louvável e conquistou posições, entrando no top 10 para subir ao oitavo lugar e, já este domingo, ao sétimo. Um registo que, a dada altura, até surpreendeu o ciclista português.

“A Vuelta tem sido como esperava. Sabia que chegava longe do meu nível máximo, sem grande preparação. Tenho levado a corrida dia a dia. Em alguns dias até me tenho surpreendido, ao seguir com os favoritos. Vamos ver se a minha forma melhora um pouco nas próximas semanas. Vamos dar tudo o que temos”, explicou o atleta da Emirates numa conferência de imprensa virtual.

João Almeida foi também questionado sobre o facto de a liderança da Emirates na Vuelta ser constantemente um tema em discussão — por não ser claro se o espanhol Juan Ayuso, estreante em Grandes Voltas, tem ou não primazia em relação ao português. “Além daquilo de que todos falam, sobre nós e sobre quem é o líder, somos colegas de equipa e ambos temos oportunidades. Partilho tudo o que sei com ele, ensino-lhe o que tiver para ensinar, porque ainda sou jovem mas ele é mais”, acrescentou o ciclista de 24 anos.

Ora, esta terça-feira, depois de uma segunda-feira que teve direito a folga, a Vuelta voltava à estrada com o contra-relógio entre Elche e Alicante, uma 10.ª etapa que muitos consideravam poder ser decisiva para o ataque de Remco Evenepoel à vitória final. João Almeida, que é um claro especialista no contra-relógio, acabou por ser traído pelo azar: sem estar a realizar um tempo brilhante, o ciclista português seguiu uma mota e enganou-se no percurso mesmo à chegada à meta, perdendo vários segundos ao corrigir o trajeto.

Rémi Cavagna, da Deceuninck-Quick Step, foi o dono do melhor tempo durante horas, sendo destronado já muito perto do fim por Primož Roglic. Lá atrás, porém, vinha um autêntico míssil — Remco Evenepoel foi o último a arrancar, o último a terminar e o mais rápido do dia, vencendo o contra-relógio de Alicante com um tempo de 33 minutos e 18 segundos, menos 48 segundos do que o esloveno, que foi o segundo mais veloz. Seguiram-se Cavagna, Carlos Rodríguez e Pavel Sivakov, com Nélson Oliveira a terminar no 14.º lugar e João Almeida logo a seguir, em 15.º.

Em resumo, Evenepoel correspondeu às expectativas e continua a conquistar vantagem na liderança da Vuelta, tendo agora 2 minutos e 41 segundos de distância para Roglic, que esta terça-feira ultrapassou Enric Mas e subiu ao segundo lugar da classificação geral. Carlos Rodríguez é quarto, seguido de Simon Yates e Juan Ayuso, e João Almeida manteve a sétima posição da Vuelta, estando agora a seis minutos e 45 segundos do líder.