Boris Johnson, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e António Guterres. Vários líderes mundiais reagiram à morte do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, elogiando o seu percurso político e as reformas que fez à frente da União Soviética.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, manifestou-se “triste” com a morte de Gorbachev, confessando que sempre admirou a “coragem” e a “integridade” que o ex-líder soviético demonstrou ao “trazer a Guerra Fria para uma conclusão pacífica”.

Além disso, Boris Johnson lembrou a “agressão de Putin à Ucrânia” para enaltecer o “compromisso” de Gorbachev em “abrir a sociedade soviética”. “É um exemplo para todos nós.”

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.

I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.

In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022