Cheias no Paquistão transformaram parte de uma província num lago

Algumas estradas desapareceram do mapa, como demonstram as comparações entre as imagens captadas há alguns meses e as que têm sido recolhidos desde junho até agora. Há novos cursos de água a percorrer o território paquistanês e os terrenos nas margens do rio Cabul ficaram completamente inundados. Na cidade de Nowshera, a terra firme simplesmente desapareceu: só algumas casas são visíveis à superfície.

De acordo com o The Guardian, entre as 33 milhões de pessoas que foram afetadas pelas monções — um sétimo de toda a população paquistanesa —, 500 mil estão abrigadas em campos de apoio humanitário. Milhares viram-se obrigadas a procurar soluções elas mesmas, já que estes campos estão preenchidos. Shebaz Sharif, o primeiro-ministro do país, diz que estas são as piores cheias de sempre no Paquistão.

1,100 people killed.

1,000,000 homes destroyed.

1,000,000,000 animals drowned. Satellite images of Pakistan’s devastating floods by @nytimes. pic.twitter.com/v9LoZeMphY — CJ Werleman (@cjwerleman) August 30, 2022

Embora o fenómeno nas monções seja habitual no Paquistão, a dimensão verificada nesta época não se registava há pelo menos três décadas. As chuvas estão a destruir campos inteiros de plantações, colocando em xeque a subsistência de grande parte da população e prejudicando a economia do país. As Nações Unidas tencionam prestar um apoio financeiro de quase 160 milhões de euros a partir de um fundo de emergência.

A situação deve acalmar nos próximos dias porque os meteorologistas já não esperam chuvas tão intensas nos próximos dias. Ainda assim, a água que invadiu terra firme deve demorar dias a recuar ou a ser absorvida pelos terrenos. Sherry Rehman, ministro das Alterações Climáticas, admitiu que parte do país está transformado “num pequeno oceano”: “Quando isto acabar podemos ter um quarto ou terço do Paquistão sobre água”.