Corria o ano de 1945 quando uma discussão entre dois jovens locais deu origem a uma improvisada batalha de tomates entre a multidão que se juntava na Plaza del Pueblo, na pequena cidade de Buñol. E assim nasceu uma tradição: passados 77 anos, a Tomatina é considerada a festa mais internacional de Valência. Esta quarta-feira, 31 de agosto, está de regresso para a sua 75.ª edição, depois de uma paragem de dois anos por causa da pandemia.

La Tomatina de Buñol celebra-se todos os anos na última quarta-feira de agosto — que coincide, este ano, com o último dia do mês. Segundo o El País, espera-se que sejam lançadas 130 toneladas de tomate tipo pera maduro, para reduzir a violência do impacto, com arranque marcado para o meio-dia (hora local).

O tão antecipado regresso da festa que pinta Buñol de vermelho terá, pela primeira vez em muitos anos, mais participantes espanhóis do que estrangeiros. Esperam-se apenas 14 mil pessoas, depois da última edição, em 2019, ter contado com cerca de 22 mil.

María Vallés, vereadora do turismo, explicou ao El País que cerca de 80 por cento dos visitantes costumavam ser estrangeiros, muitos deles vindos do Japão, China e Austrália. Algumas restrições que foram impostas às viagens devido à pandemia continuam a operar nestes territórios, o que terá reduzido notavelmente a afluência do turismo.

Apesar disso, o jornal espanhol reporta que o interesse no festival não terá caído, estando mais de uma centena de meios de comunicação acreditados para fazer a cobertura. Os visitantes terão de pagar um acesso de 12€, sendo a participação gratuita para os habitantes locais. A Tomatina funciona com um limite de 22 mil participantes, imposto há uma década para fazer face ao crescente interesse no festival.

Os tomates de Buñol

A incerteza pós-pandémica levou a coligação que governa a cidade (formada entre o PSPV-PSOE e a Izquierda Unida), a reduzir a encomenda de 145 toneladas de tomate em 2019 para 130 em 2022. Em apenas três anos, o preço da matéria-prima aumentou 35 por cento. Na última edição, avançou a vereadora do Turismo, Tomatina e Segurança Pública, a encomenda custou 40 mil euros.

A dirigente pública insiste que a recolha do fruto seja feita à mão, de forma a evitar que contenha restos de terra e de outros materiais, por um lado, mas também para gerar mais trabalho. Este ano, contrariando a tradição, parte do abastecimento veio de regiões próximas (Castilla-La Mancha e Castellón) uma vez que a incerteza à volta da celebração atrasou as decisões, deixando os produtores locais sem tempo para cultivarem quantidade suficiente.

No que diz respeito aos ganhos económicos esperados, María Vallés estima que se gerem cerca de dois milhões de euros em toda a província de Valência, dado que a afluência gerada pela Tomatina em Buñol conta com muitos turistas que optam por pernoitar na capital ou junto à praia.