▲Segundo adiantou Carlos Sousa, a greve às diligências, que se prolonga até ao próximo dia 18, prende-se com "duas das reivindicações mais prementes" dos guardas prisionais, a primeira das quais relacionada com promoções, pois existem "guardas com 22 anos de serviço que ainda não foram promovidos"

Manuel Almeida/LUSA