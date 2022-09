Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de várias recusas em anos anteriores, Francisco Assis aceitou ser, finalmente, orador em terreno quase-inimigo: a Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. O antigo candidato à liderança do PS e atual presidente do Conselho Económico Social (CES) defendeu, perante jovens sociais-democratas, que é preciso que os dois principais partidos (PS e PSD) “assumam a responsabilidade” e dialoguem em assuntos estruturais para o país, que “não se hostilizem” entre si e que “nalguns momentos se entendam mesmo”.

Em alguns setores do PS, nomeadamente a sua ala esquerda, é habitual comentar-se que Francisco Assis faz parte do “PS que a direita gosta”. E Assis não fez por se afastar desse rótulo. Contou que foi o líder, Luís Montenegro, que o convidou e que nutre por ele “estima e amizade”. Depois defendeu a aproximação dos dois partidos do ‘centrão’ político. Explicou que não era defensor de um “Bloco Central” ao estilo 1983-1985, como solução governativa, mas disse que “não é normal que os dois maiores partidos não sejam capazes de dialogar sobre os mais diversos dos assuntos”, que são estruturais para o país. Assis acredita que se PS e PSD se “sentarem a uma mesa” — por exemplo, para resolver o problema da “produtividade”– “rapidamente” se vão entender.

[Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador]

O antigo candidato à liderança do PS, acredita que estas negociações são possíveis e atira, em jeito de aviso ao PSD de Luís Montenegro: “Mal seria a oposição, se só fosse capaz de se afirmar pela confrontação”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Francisco Assis deixou ainda críticas ao atual modelo de funcionamento do PS e PSD. Em elogios à Universidade de Verão do PSD, o presidente do CES diz que “PS e PSD há muito tempo que deixaram de apostar fortemente na reflexão e na produção de pensamento”. Os partidos, lamenta, transformam-se muitas vezes em “comités de candidaturas à liderança do partido” e “depois comités de candidaturas à liderança do Governo”. Para Assis, muitas vezes, na vida partidária, “o que se discute é se se apoia este ou aquele” ou “quem vai nesta ou naquela lista”.

“Não tenho a intimidade com o Governo que tem Luís Marques Mendes”

Francisco Assis não se coibiu, perante os jovens do PSD, de falar sobre assuntos de atualidade. Relativamente às medidas que o Governo irá apresentar na segunda-feira ,de resposta a inflação, o presidente do CES disse logo não ter informação privilegiada, mas não sem antes mandar uma farpa ao orador do dia anterior: “Não tenho grande capacidade de antever as medidas e também não tenho o mesmo grau de intimidade com o Governo do que tem Luís Marques Mendes“.

O socialista — que fez questão de dizer várias vezes “sou do PS” — arrancou aplausos quando atacou o PCP por criticar Gorbachev. Mas não ficou propriamente confortável com os aplausos. Disse que não é necessário um “frentismo anti-marxismo-leninismo”, porque isso “hoje não representa uma ameaça”.

Francisco Assis foi questionado ainda sobre a geringonça, solução da qual revelou que continua a não ser fã. “Fui contra o acordo PCP e PS. Por razões de ordem política. Considerava uma solução errada. Fui contra e, se voltasse atrás, voltaria a ser contra. É uma convicção muito profunda”.