Os admiradores de Diana não deixariam que o dia em que se completaram 25 anos da sua morte passasse despercebido. O Palácio de Kensington (em Londres), a morada da princesa de Gales em vida, foi o local escolhido para reunir as manifestações de apreço e saudade. Nos portões do palácio juntaram-se fotografias, flores e pessoas de passagem, ou mesmo algumas vestidas a rigor com bandeiras. Houve até um bolo com a fotografia de Diana, partilhado entre os admiradores.

Nem só em Londres tiveram lugar as homenagens a Diana. Também em Paris, cidade onde a princesa de Gales perdeu a vida, houve manifestações em sua memória. Na capital francesa o local escolhido foi o monumento “Chama da Liberdade”, localizado na Ponte da Alma, perto do túnel onde aconteceu o acidente de automóvel que vitimou três dos quatro passageiros. A réplica da chama da Estátua da Liberdade tornou-se um memorial não oficial a Diana, e foi lá que alguns admiradores marcaram a data com flores, fotografias e mensagens.

Diana foi lembrada de variadas formas nos dias que antecederam o aniversário da sua morte. O príncipe Harry lembrou a mãe durante um discurso que deu num evento de um jogo de polo, nos Estados Unidos. “Todos os dias, espero deixá-la orgulhosa. As suas flores favoritas eram forget-me-nots [“não me esqueças”, na tradução literal para português”]. Espero que possamos lembrar o legado da minha mãe, renovando o compromisso com aqueles a quem servimos, sejam eles quem forem e onde quer que estejam”, afirmou o príncipe. E também o médico que assistiu Diana logo após o acidente falou sobre os momentos vividos durante aquela noite.

Diana morreu na madrugada de 31 de agosto de 1997, num hospital em Paris. Era uma dos quatro ocupantes do Mercedes que chocou contra um pilar do Túnel da Alma. No acidente morreram também Dodi Fayed, seu namorado na altura, e o motorista. O único sobrevivente foi o guarda-costas da princesa de Gales.

